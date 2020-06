イングランド銀行(英中央銀行)のベイリー総裁は国内銀行の最高経営責任者(CEO)らに対し、英国が欧州連合(EU)との通商合意に達せずに離脱移行期間が終了するシナリオに備える計画策定を加速させるよう要請した。 スカイニューズが事情に詳しい匿名の関係者が述べたとして伝えた。

スカイによると、ベイリー総裁は2日にバークレイズやHSBC、ロイズ・バンキング・グループ、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループなどの銀行の幹部らと電話で話した。

イングランド銀はスカイに対してコメントを控えた。

原題:Bailey Asks Banks to Step Up Plans for No Brexit Trade Deal: Sky(抜粋)