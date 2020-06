デブラシオ・ニューヨーク市長は2日、配車サービスの米ウーバー・テクノロジーズとリフト、Viaのサービスが略奪目的で利用されているとして、市内の夜間サービス停止を各社に要請した。1010ウィンズラジオとのインタビューで明らかにした。

ニューヨーク市は ツイッターへの投稿で、全ての配車サービスが現地時間2日午後8時から3日午前0時半まで停止されると広報した。社会を支えるエッセンシャルワーカーの出勤・帰宅を支えるため、地下鉄の深夜運転が終了する前にサービスは再開されるという。

