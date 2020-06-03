【米中ウオッチ】全米デモ、香港株高、難題に挑む、公募ＲＥＩＴ

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【米中ウオッチ】全米デモ、香港株高、難題に挑む、公募ＲＥＩＴ岩城伸也
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 全米各地で続く抗議デモ、ＮＹ市は夜間外出禁止令を週内継続
- 香港株が上昇－ハンセン指数は国家安全法絡みの値下がり分取り戻す
- 中国中銀、「試行錯誤」で難題に挑む－効果のほどはまだ分からず
- 新たな融資購入措置、準備率や金利引き下げに影響せず－人民銀副総裁
- 米国の大豆輸出業者、中国国有企業向け販売続ける－緊張高まるも
- 中国が公募ＲＥＩＴの第１歩、インフラで実験－320兆円超に拡大も
- 「ベルリン」か「クリミア」か－香港民主派はトランプ政権に期待
- 香港、集会を８人までに制限する措置を６月18日まで延長
- 中国：５月の財新サービス業ＰＭＩは55－予想47.3
- 中国：５月の財新コンポジットＰＭＩは54.5－前月47.6
- 習主席、世界最大の医療器具サプライヤーとして責務を継続－ＣＣＴＶ
- 中国企業の上場規制強化案は「妥当」－クレイトン米ＳＥＣ委員長
- ＵＳＴＲ、一部の中国製部品への制裁関税の適用除外を年末まで延長
- 中国コロナ感染症例、２日は１件増－広東省が国外からの流入例報告
- 中国自動車販売、５月は前年同月比11.7％増の214万台－ＣＡＡＭ
- ホンダ中国自動車販売、５月は前年同月比1.7％減－減少幅さらに縮小
- 香港行政長官が３日に北京訪問、国家安全法巡り中国政府が意見聴取