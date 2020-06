英国と欧州連合(EU)との離脱後の自由貿易協定(FTA)交渉で、漁業アクセスと規制の整合に関する「過激」な要求をEU側が取り下げれば、英国は漁業と「公平な条件」の通商ルールで歩み寄りのシグナルを送ると期待されると2日の英紙タイムズが 報じた。複数のEU高官からの情報を引用した。

しかし、ジョンソン英首相のジェームズ・スラック報道官は2日、報道を巡る質問に対し、「これはEU側による希望的観測だ。公平な条件と漁業での妥協は問題外だと常にはっきりと主張してきた」と発言。「これらの事柄に関する立場は、国としての独立にとって根本的な問題であり、その理由からわれわれは妥協しない」と述べた。

