米通商代表部(USTR)は2日、中国から輸入する一部工業部品について制裁関税の適用対象からの除外を年末まで延長することを決定したと 連邦公報で通知した。発表された製品適用除外の延長は6月4日から適用される。

原題:USTR Extends Some Tariff Exclusions for China Imports to Dec. 31(抜粋)