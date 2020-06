新型コロナウイルス感染拡大を受けた経済を救済する次のパッケージを巡り、トランプ米大統領は週内にも顧問らと政策上の選択肢を協議する見込みだ。ダウ・ジョーンズ通信(DJ)がトランプ政権の高官を引用して伝えた。高官の氏名は明らかにしていない。

トランプ政権は議員らと交渉する用意を整えつつあると、DJは報じた。ホワイトハウス当局者は、最終パッケージが7月までまとまらないとみている。

DJによれば、次回パッケージの規模はまだ明らかではないが、共和党のマコネル上院院内総務は1兆ドル(約109兆円)を超えることは望まないとトランプ氏に内々に伝えた。

原題:

White House Considering Options for Next Stimulus Package: DJ(抜粋)