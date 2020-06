豪中銀、政策金利を0.25％に据え置き－国債利回り目標も維持

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は2日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.25%に据え置くことを決定した。3年国債の利回り目標も0.25%のまま維持した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト全員が、政策金利と国債利回り目標の据え置きを予想していた。豪州では新型コロナウイルス危機が和らぎ、経済活動再開が可能になっている。

豪中銀は声明で、「完全雇用に向け進展が見られ、インフレが2-3%の目標バンドの範囲内で持続的に推移すると確信が持てるまで、政策委はキャッシュレートの誘導目標を引き上げない」とした上で、国債利回り目標も「完全雇用およびインフレ目標の達成に向け進展が見られるまで維持する」方針を示した。

また、「景気悪化の深刻さは以前予想していたよりも小さくなる可能性がある」と指摘。「大幅かつ協調的で前例のない財政・金融政策の緩和は、この困難な時期に豪経済を支えている。この財政・金融支援策は当面必要となる公算が大きい」との見解を示した。

政策金利発表を受けて豪ドルは小幅上昇し、シドニー時間午後2時55分(日本時間同1時55分)現在、1豪ドル=0.6791米ドル。

原題:RBA Keeps Key Rate, Yield Unchanged, as Seen by All Economists、 Australia Central Bank Holds Fire on Signs of Early Recovery (1)(抜粋)