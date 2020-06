６月１日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:株は上昇、景気回復兆候に注目-ドル指数は軟調

1日の米株式相場は上昇。米中間の緊張や米国内での暴動のほか、新型コロナウイルス感染症(COVID19)治験薬のさえない試験結果が出たものの、景気回復の兆候に投資家の注目が集まり、買いが優勢になった。

米国株はS&P500種とナスダックが続伸、ダウは反発

米国債は小幅安、10年債利回り0.66%

ドル指数、軟調-リスク選好で

NY原油は小反落、OPECプラス次回会合のタイミング不透明

NY金は小動き、米中貿易摩擦や全米の抗議デモを意識

米供給管理協会( ISM)が発表した5月の製造業総合景況指数が4カ月ぶりの上昇となり、新型コロナのパンデミック(世界的大流行)で活動に急ブレーキがかかっていた製造業に安定の兆しが見られたため、ハイテク株中心に買いが入った。黒人男性が白人警官に拘束された際に死亡したことをきっかけにした抗議デモやそれに伴う暴動が激化しており、銃メーカーの株価も高い。一方、 ギリアド・サイエンシズは下落。COVID19患者を対象に実施した抗ウイルス薬レムデシビルの大規模な臨床試験で、効果が限定的なものにとどまったことが分かった。

S&P500種が前営業日比0.4%高の3055.73。ダウ工業株30種平均は91.91ドル(0.4%)高の25475.02ドル。ナスダック総合指数は0.7%上昇。ニューヨーク時間午後5時現在、米国債市場では10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.66%。

中国政府の当局者が農業分野の主要国有企業に対し、大豆など米国産農産物の一部の購入を 停止するよう伝えたとのブルームバーグ・ニュースの報道を受けて、米国株は下げて始まったものの、リスク資産は底堅さを示した。

オッペンハイマーのチーフ投資ストラテジスト、ジョン・ストルツファス氏は顧客向けリポートで、「株式相場は地政学や保健、社会的リスクを起因とした短期的な問題から圧力を受けているが、景気回復に向けた進展がそうした圧力を和らげる可能性がある」と指摘した。

ドルは主要10通貨の大半に対して軟調。中国の米農産物購入停止などを材料視せず、外為市場ではリスク選好のムードが続いた。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.7%の下げ。ドルは円に対して0.2%安の1ドル=107円59銭。対ユーロでは0.3%安の1ユーロ=1.1136ドル。

ニューヨーク原油先物相場は小反落。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟主要産油国から成る「OPECプラス」の次回会合がいつ行われるかについて、まちまちなシグナルが示された。協調減産の先行きは不透明な状況となっている。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は5セント(0.1%)安の1バレル=35.44ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント8月限は2.99ドル高の38.32ドルと大幅続伸。

ニューヨーク金先物相場は小動き。全米各地に広がった抗議デモと、米中間の貿易摩擦が意識された。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.1%安の1オンス=1750.30ドルで終了。

原題: Stocks Advance With Investors Focused on Economy: Markets Wrap(抜粋)

Oil Rally Fizzles With OPEC-Russia Accord Hanging in the Balance

Commodity Pairs Outpace USD With Focus on Reopening: Inside G-10

PRECIOUS: Gold Steady Amid Trade Tension, U.S. Unrest; Silver Up

◎欧州市況:株が上昇、経済成長の回復を楽観-ドイツ債は下落

1日の欧州株は上昇。米中間の緊張に対する懸念があるものの、主要国の経済活動再開で成長回復に対する楽観が強まった。

ストックス欧州600指数は1.1%高。ドイツやスイスなど一部の市場は休場だった。旅行や銀行、石油といったシクリカル銘柄を中心に値上がりした。ストックス600は一時、上げ幅を削った。中国が米国産農産物の一部購入を停止するよう国有企業に伝えたため、米中貿易協定を脅かす恐れがあると受け止められた。

欧州債はドイツ債の5年債と30年債のイールドカーブが6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)スティープ化した。これは3月25日以来の大幅な拡大。長期債を中心にユーロ圏国債が下落した。ドイツで景気刺激策の第2弾が計画されているほか、逃避目的の買いが巻き戻されたことが背景。欧州ではこの日、祝日のため流動性が平均を下回った。

ドイツ債とイタリア債のスプレッドは一時10bp縮小し182bpと、3月以来の最小となる場面もあった。

英国債は10年債を中心に下落。英政府はロックダウン(都市封鎖)に伴う制限を緩和し、株価の支援材料になった。

ドイツ債10年債利回りは5bp上げてマイナス0.40%、フランス10年債利回りは5bp上昇してマイナス0.03%。イタリア10年債利回りは1.48%で変わらず。

原題:Bund 5s30s Curve Steepens by Most Since March; End-of-Day Curves(抜粋)

European Stocks Jump on Macro Optimism Despite U.S.-China Clash (抜粋)