【欧州市況】株が上昇、経済成長の回復を楽観－ドイツ債は下落

1日の欧州株は上昇。米中間の緊張に対する懸念があるものの、主要国の経済活動再開で成長回復に対する楽観が強まった。

ストックス欧州600指数は1.1%高。ドイツやスイスなど一部の市場は休場だった。旅行や銀行、石油といったシクリカル銘柄を中心に値上がりした。ストックス600は一時、上げ幅を削った。中国が米国産農産物の一部購入を停止するよう国有企業に伝えたため、米中貿易協定を脅かす恐れがあると受け止められた。

欧州債はドイツ債の5年債と30年債のイールドカーブが6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)スティープ化した。これは3月25日以来の大幅な拡大。長期債を中心にユーロ圏国債が下落した。ドイツで景気刺激策の第2弾が計画されているほか、逃避目的の買いが巻き戻されたことが背景。欧州ではこの日、祝日のため流動性が平均を下回った。

ドイツ債とイタリア債のスプレッドは一時10bp縮小し182bpと、3月以来の最小となる場面もあった。

英国債は10年債を中心に下落。英政府はロックダウン(都市封鎖)に伴う制限を緩和し、株価の支援材料になった。

ドイツ債10年債利回りは5bp上げてマイナス0.40%、フランス10年債利回りは5bp上昇してマイナス0.03%。イタリア10年債利回りは1.48%で変わらず。

原題:Bund 5s30s Curve Steepens by Most Since March; End-of-Day Curves(抜粋)

European Stocks Jump on Macro Optimism Despite U.S.-China Clash (抜粋)