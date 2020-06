トランプ大統領は米国の州知事の大半は「弱腰」だと、知事らに向けて述べた。AP通信が伝えた。

ミネソタ州ミネアポリスで黒人男性が白人警官に拘束された際に死亡したことを受け、全米各地で抗議デモやそれに伴う暴動が激化している。

トランプ氏は知事らに対し、暴力に対してより厳格な態度で臨むよう求めたとAPは伝えている。

原題:

Trump Urges Governors to Be Tougher on Violence, AP Reports(抜粋)