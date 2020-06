韓国の輸出、５月も大幅減－コロナ禍で自動車輸出落ち込む

韓国の輸出は5月も大幅に減少した。自動車セクターの落ち込みが顕著で、新型コロナウイルス感染拡大による痛みが続いていることを示唆した。

産業通商資源省の1日の発表によると、輸出は前年同月比24%減った。減少率はエコノミスト予想平均よりはやや小幅だった。輸入は21%減少し、貿易収支は4億3600万ドル(約470億円)の黒字。4月は 2012年以来の赤字となっていた。

5月は米国向け輸出が29%減、欧州連合(EU)向けは25%減と大幅に落ち込んだが、中国向けは2.8%減にとどまった。

品目別の輸出では自動車が54%、同部品は67%、それぞれ減少。一方、半導体は7.1%増加した。

ハイ投資証券のエコノミスト、パク・サンヒョン氏(ソウル在勤)は「半導体輸出の増加は中国がデジタルインフラ投資を増強していることに関連しているようだ」と指摘。「米国と中国がテクノロジー覇権を争う中で、両国と良好な関係を維持できる限り、韓国の半導体輸出は改善が続くだろう」との見通しを示した。

