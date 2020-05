仏銀ソシエテ、取締役会が事業の戦略的検証求める－関係者

フランスの銀行 ソシエテ・ジェネラルの取締役会は、同行事業の戦略的検証を強く求めている。株式トレーディング部門が大きな損失を抱え、かつての好調さを取り戻せないでいる。

ソシエテの1-3月(第1四半期)決算は予想外の赤字となったが、その大きな要因となった株式部門の不振に取締役会は不満を抱いている。非公開情報だとして事情に詳しい関係者が匿名を条件に明らかにした。

関係者によれば、新型コロナウイルス危機の中で各事業部門の業績が収益性見通しをどのように変えたかについての検証は、同行の定期的な戦略評価を超えるものとなる。

検証は2週間ほど前に始まり、6月いっぱい続く予定だと関係者は説明。恐らく複雑な商品は減らされ、もっとシンプルな株式デリバティブ(金融派生商品)に取って代わられるだろうとしている。

ソシエテの広報担当者はコメントを控えた。

格付け会社フィッチ・レーティングスは5月28日、ソシエテの長期発行体デフォルト格付け(IDR)を「A」から「A-」に引き下げた。格付け見通しは「ウオッチネガティブ」から「安定的」に変更した。

原題: SocGen’s Board Pushes For Review After Equities Trading Losses、SocGen Downgraded to A- by Fitch, Outlook Stable(抜粋)