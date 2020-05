Photographer: Hasan Shaaban/Bloomberg Photographer: Hasan Shaaban/Bloomberg

フランスのルノー会長だったカルロス・ゴーン被告が同社に退職金約25万ユーロ(約3000万円)の支払いを請求している問題で、同被告は迅速に判断を下してほしいとの仏労働裁判所への求めを取り下げ、正式な判決を要求する方針に転じた。AFP通信がゴーン被告の弁護士からの情報を引用して報じた。

AFPによれば、ルノー側のヤスミン・タラセウィッツ弁護士はゴーン被告側の戦術変更で裁判所の決定が最大2年遅れることになると述べた。

原題:

Ghosn Changes Tack in Employment Case in France, AFP Reports(抜粋)