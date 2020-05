【欧州市況】株５日ぶり反落、イタリア債下落－米中緊張激化を懸念

29日の欧州株は反落。トランプ米大統領が中国に対する新たな措置を発表するための記者会見を予定するなど米中関係悪化が懸念され、連騰記録は4日でストップした。

ストックス欧州600指数は1.4%安。自動車や旅行関連、銀行を中心に売られた。指数は月間で3%高となり、5月としては2009年以降で最高の上昇率を記録した。

フィデリティ・インターナショナルの資本市場ストラテジスト、カルステン・レームヘルト氏は「弊社も最近の相場上昇に加わっていたが、今後はより慎重なスタンスをとり、ポートフォリオからリスクを排除する。ここからはレンジ相場に移行するとみている」と発言。「楽観的になれる良い材料もいくつかあるが、まだ多くの不透明性が残っていることを考えれば、上昇はやや速過ぎたと思う」と続けた。

欧州債市場はイタリア債が下落。5月の月間では昨年7月以来の大幅上昇となり、利益確定売りに押された。欧州中央銀行(ECB)の政策会合が来週に控えていることも意識された。

イタリア債とドイツ債の利回り格差は9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大し、193bpとなった。

株が下げる中で、ドイツ債など中核国債は準中核国債をアウトパフォームした。引け後にムーディーズはベルギー、S&Pはアイルランドの格付け見直しをそれぞれ発表する。

ドイツ10年債利回りは3bp下げてマイナス0.45%、フランス10年債利回りは2bp低下のマイナス0.07%、イタリア10年債利回りは6bp上げて1.48%。

