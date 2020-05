米国家経済会議(NEC)のクドロー委員長は、米国は「ここ数日、数週間、数カ月の」中国の行動に「憤慨」していると述べた。

同委員長はFOXに対し、トランプ大統領はいかにして中国に責任を負わせるかという考えを表明するだろうとも話した。

原題:

U.S. Is ‘Furious’ With What China Has Done Recently: Kudlow(抜粋)