香港巡る米国の行動、「全くナンセンス」－中国外務省報道官

中国外務省の趙立堅報道官は29日、香港に関して「米国が行っていることは全くナンセンスだ。中国はこの問題について完全にはっきりしている」と述べた。北京での定例記者会見で、米国に「軽薄な政治的操作」をやめるよう促すとも語った。

米国と英国、カナダ、オーストラリアの4カ国が、香港「国家安全法」は中国への香港返還を定めた1984年の「中英共同宣言」に反するとの共同声明を出したことについて、趙報道官は外国による香港と中国の内政問題へのあからさまな干渉だと主張した。

北京で開催されていた全国人民代表大会(全人代、国会に相当)は28日の閉幕前、香港の国家安全法を導入する方針を採択した。

中国に冷戦思考ないと李首相-NYTは米政府のビザ取り消し計画報道

趙報道官は米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)が中国人民解放軍と関連ある大学と直接的なつながりを持つ中国人の在米大学院留学生や研究者のビザ(査証)を取り消すことをトランプ政権が計画していると報じたことも取り上げ、米国がそうした措置を講じれば「公然たる人種・政治差別だ」と述べ、「直ちにやめる」よう求めた。

米国の一部にある「冷戦思考」を反映する動きであり、米中両国の世論に反するものだとも話した。

原題:China Calls U.S. Actions Over Hong Kong ‘Purely Nonsense’、Ejecting Students From U.S. ‘Blatant’ Discrimination, China Says、*AUSTRALIA, U.K., CANADA, U.S. COMMENT IN JOINT STATEMENT、*U.K. SAYS HONG KONG SECURITY LAW CONFLICTS WITH U.K.-CHINA PACT(抜粋)