ＥＣＢパンデミック購入来年も継続、5000億ユーロ拡大も－４日政策委

欧州中央銀行(ECB)は、新型コロナウイルス感染拡大で当初の予想以上に落ち込むユーロ圏経済を支えるため、「パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)」買い入れ枠(現行7500億ユーロ=約89兆円)の拡大を来週にも決定する可能性が高い。

ブルームバーグの調査に回答したエコノミスト4人のうちほぼ3人は、来週6月4日に開く次回の定例政策委員会で、PEPP買い入れ枠の増額が決まると予測。5000億ユーロの上積みが行われると大多数がみている。実際そうなれば、ECBの全てのプログラムを合わせた今年の購入額は、1兆6000億ユーロに達する見通しだ。

調査の回答者の大部分が、ECBがPEPPの期間を年末より先まで延長すると考えており、金融情勢の逼迫(ひっぱく)を避けるため、満期を迎える資産の償還金を再投資すると全員が予想した。

ECBが同時に発表する最新の経済見通しは、ラガルド総裁が最近示した暗い評価を裏付ける数字となりそうだ。ラガルド氏は27日、今年のユーロ圏経済が8-12%縮小する可能性があると述べ、より厳しいシナリオに沿った予測を示した。

INGのエコノミスト、カールステン・ブルゼスキ 氏(フランクフルト在勤)は「少なくとも今のペースではPEPPは10月までに枠を使い切ると見込まれ、この事実が金融市場ですぐに根拠のない臆測を招く可能性がある。機先を制してそのような臆測を抑えようとすれば、6月の決定に賛成することになろう」と指摘した。

Another Half a Trillion Economists predict ECB will boost emergency purchase plan in June Source: Bloomberg survey of economists conducted May 22-27

原題:ECB About to Turn Up Printing Press to Finance Europe’s Recovery(抜粋)