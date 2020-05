米ゼネラル・モーターズ(GM)は28日、6月1日から一部の工場でシフトを増加すると発表した。

米国とカナダのクロスオーバー車組立工場3カ所が2シフトで稼働するのをはじめ、中型・大型ピックアップトラックの米組立工場3カ所は1シフト制から3シフト制に移行する。また、他の米組立工場5カ所は1つの生産シフトで稼働する。

同社は北米での生産再開が「順調に進んでいる」とし、「当社は現在、顧客需要の増加やディーラーの強い需要に対応するため増産する状況にある」と説明した。

原題:

GM Says Some Plants Will Increase Shifts Starting Monday(抜粋)