台湾、今年の経済成長率見通しを1.67％に引き下げ－新型コロナ響く

台湾は2020年の経済成長率見通しを1.67%に下方修正した。新型コロナウイルス感染拡大が雇用を脅かし、海外需要を損ねていることを踏まえた。

政府は2月時点で今年の域内総生産(GDP)成長率を2.37%と見込んでいた。

一方、行政院主計総処(統計局などに相当)が28日発表した1-3月GDP改定値は前年同期比1.59%増。4月公表の速報値(1.54%増)から上向きに改定された。ブルームバーグ・ニュースがエコノミスト13人を対象に実施した調査の予想中央値(1.5%増)も上回った。

4-6月の成長率は0.5%と予想されている。

原題: Taiwan Lowers 2020 Growth Forecast as Virus Weighs on Economy、Taiwan 1Q GDP Revised Up to 1.59% Y/Y; Est. +1.5% (1)(抜粋)