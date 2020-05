中国、香港問題への「干渉」に対抗措置取る－趙外務省報道官

中国政府は27日、香港問題への「干渉」に対抗措置を取ると表明した。香港の「国家安全法」を導入する中国の方針を巡り、トランプ米大統領が週内に中国への制裁措置を発表する意向を示したことに関する質問に、外務省の趙立堅報道官が答えた。

趙報道官は北京での記者会見で、「香港は外国の干渉が許されない純然たる中国の内政問題だ。香港問題への外部勢力の干渉に対応し、われわれは必要な対抗措置を講じる」と語った。

トランプ米大統領、中国への措置を週内に発表する意向

台湾の呉釗燮外交部長(外相)はFOXニュースとのテレビインタビューで、香港の国家安全法について懸念していると述べ、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)への対応にどの国も追われている状況を中国は利用していると指摘。

中国政府が香港の 国家安全法を制定したら、「次に何が起きるか分からない。次は台湾かもしれない」と話した。

台湾の中央通信社(CNA)は蔡英文総統を引用し、香港から人々が台湾に移り住むことを支援する行動計画を策定する作業部会を内閣が設置すると報じた。

