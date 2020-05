欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、新型コロナウイルスのユーロ圏経済への影響について、同中銀の中程度から深刻なシナリオの間となる公算が大きいとの見方を示した。フランクフルトでのウェブセミナーで発言した。

総裁は、穏やかなシナリオは既に現状に則さなくなったとの認識を示し、経済は世界金融危機時よりも大幅に縮小すると予想。一部の国は特に大きく影響を受けるだろうとも述べた。

