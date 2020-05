欧州連合(EU)加盟国の中で、イタリアは新型コロナウイルス感染拡大とその後のリセッション(景気後退)の打撃が最も深刻な国と認定され、EU復興基金から想定額の約20%が割り当てられる可能性がある。同国紙レプブリカが報じた。

計画の詳細発表を準備する過程でにわかに浮上した情報を同紙は引用し、「予期せぬ驚きがまだあるかもしれない」と指摘した。同紙によれば、計画の規模は独仏両国が当初合意した5000億ユーロ(約58兆9000億円)を上回る見通し。

原題:20% of Recovery Fund May Be Earmarked for Italy: Repubblica(抜粋)