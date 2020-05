メーシーズ、最大41億ドル借り入れへ－主要店舗などの資産を担保に

米百貨店 メーシーズは、新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが大きな打撃を受けたことに対応し、主要店舗などを担保に最大41億ドル(約4400億円)の借り入れを目指す。

26日の発表文でメーシーズは、シカゴのステートストリートにある店舗など看板資産を担保にジャンク級の社債11億ドル規模の起債を計画していることを明らかにした。ブルームバーグは4月時点で、同社が資金調達のため不動産の活用を 検討していると報じていた。

メーシーズ、資金調達で不動産の活用検討-新型コロナで財務面に圧力

さらに、在庫商品を裏付けに約30億ドル規模の信用枠を設定する。ムーディーズ・インベスターズ・サービスはこの日のリポートで、メーシーズは手元現金の不足を補うため、恐らく年内に資金を引き出す必要が生じるとの見通しを示した。

新たな借り入れによりメーシーズは業績立て直しに向けた時間的猶予を得るものの、今後の資金調達に利用できる資産は減少することになる。ムーディーズをはじめ、この日はメーシーズの格付け引き下げが相次いだ。

