フィッチ、20年世界経済成長率の見通しをマイナス4.6％に修正

格付け会社フィッチ・レーティングスは、2020年の世界経済成長率見通しをマイナス4.6%と予想し、4月下旬の世界経済見通し(GEO)で示したマイナス3.9%から下方修正した。

フィッチは、ユーロ圏と英国に加え、中国を除く新興国の見通し下方修正を反映したと説明。ユーロ圏の域内総生産(GDP)を8.2%減とし、前回のGEOで示した7.0%減から引き下げた。

比較的厳しいロックダウン(都市封鎖)を背景に、フランスとイタリア、スペインでの経済活動が予想より大幅な落ち込みを示すデータが見込まれるとフィッチは指摘。スペインのGDPは9.6%減(前回7.5%減)、イタリアは9.5%減(同8.0%減)、フランスは9.0%減(同7.0%減)と予想した。

中国を除く新興国のGDPは4.5%減(同1.9%減)との見通しを示した。中国と米国、日本のGDPは4月下旬の予測と同じ0.7%増と5.6%減、5.0%減にそれぞれ据え置いた。

フィッチは2021年の世界GDP伸び率について、5.1%への「テクニカルな」回復を予想。米国とユーロ圏は4%程度の伸びとなるとした。ただ、米国は新型コロナ感染拡大前のGDP水準に22年半ばまでは到達しそうになく、欧州はさらに遅れるとの見方を示した。

