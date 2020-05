クドロー氏、中国との貿易合意は現時点で有効－今後の履行状況を注視

Photographer: PETER PARKS/AFP Photographer: PETER PARKS/AFP

米国家経済会議(NEC)のクドロー委員長はFOXビジネスのインタビューで、中国との貿易合意は現在のところは有効だと指摘し、「中国が合意を履行するか見守っていく」と述べた。合意の履行には、知的財産やテクノロジーの強制移転、農産物購入に関する中国の行動が含まれると加えた。

クドロー氏はライトハイザー米通商代表部(USTR)代表とムニューシン米財務長官、中国の劉鶴副首相が最近、貿易合意に関して「建設的な会談」を行ったとし、合意は「現在のところは有効だ」と述べた。

株式相場の上昇については、米経済が底打ちしたことを示唆しているとし、7-9月(第3四半期)は米史上最速ペースでの成長となる可能性があると述べた。

このほか香港を巡っては、中国は大きな過ちを犯していると語った。

