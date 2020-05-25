【外国株動意銘柄】ルフトハンザ、バイエル、サノフィ、テンセント

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【外国株動意銘柄】ルフトハンザ、バイエル、サノフィ、テンセントBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- ＵＶで新型コロナウイルス死滅－研究結果発表した独企業の株価急騰
- アビヴァックス株が急伸－大腸炎薬のコロナ患者治験を独当局も承認
- サノフィ、米リジェネロンの株式約１兆4000億円相当を売却へ
- ドイツ政府がルフトハンザ救済で合意、90億ユーロ規模－株式取得へ
- テンセントがマーベラスの筆頭株主に、資本業務提携で50億円調達
- ロールスロイス、部品サプライヤーに値下げ圧力強める－ＦＴ
- 英国が５Ｇでファーウェイの役割制限へ、新型コロナ受け－テレグラフ
- ドイツ銀、上級幹部にも１カ月分の報酬返上要請－人員削減再開に伴い
- バイエルが和解合意、除草剤訴訟12.5万件のかなりの部分で－関係者
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。