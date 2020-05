ＥＣＢ、臨時資産購入プログラム拡大の公算非常に大きい－仏中銀総裁

欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、フランス銀行(中銀)のビルロワドガロー総裁は25日、新型コロナウイルス感染拡大の影響に対応し導入した「パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)」について、さらに拡大する可能性が非常に高いと示唆した。

同総裁はパリで開かれたウェブ会議で、インフレが低水準なため、「迅速かつ強力」に手法を革新し、行動する余地があると発言した。

ビルロワドガロー氏は「われわれのマンデート(責務)の名において、さらに踏み込む必要がある可能性が非常に高い。PEPPを危機の影響に対処する望ましい限界的手段とするのは、まさにその柔軟性だ」と述べた。

ECBは6月4日に開く次回の政策委で最新の経済シナリオの公表を予定するが、エコノミストの間では、金融刺激策の強化を決定するとの見通しが強まっている。

ECBの資産購入プログラムでは、各国の経済規模に応じて定められたECBへの出資比率(キャピタルキー)に基づき債券購入額が決まるが、ビルロワドガロー氏は、PEPPについてはそれが必要ないとの考えを示した。

What Bloomberg’s Economists Say

“We already know the scale of stimulus is falling short of what is needed. The ECB has significantly downgraded its forecasts for GDP growth in 2020 since the last time an expansion of asset purchases was announced on March 18.”

-David Powell. Read more.