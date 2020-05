中国人民銀行(中央銀行)は25日、人民元の中心レートを引き下げ、2008年以来の低水準に設定した。米国との政治的な緊張が高まり、人民元は7カ月ぶりの安値を付けていた。

人民銀は元の中心レートを1ドル=7.1209元に設定。トレーダーやアナリストを対象としたブルームバーグ調査の予想平均は7.122元だった。

原題:

China Sets Yuan Fix at Weakest Since 2008 After Currency Drop(抜粋)