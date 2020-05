「香港に対し、一方的かつ恣意(しい)的に国家安全法を押し付ける」中国の提案を米国は非難するとの声明を、ポンペオ国務長官が電子メールを通じて発表した。

同長官は「きちんと確立された香港の立法手続きを回避し、香港の人々の意思を無視するこの決定は、中英連合声明の下で中国政府が香港に約束した高度な自治に終わりを告げるものとなるだろう」と指摘。

「米国はこうした破滅的な提案を再考するよう中国に強く促す」と主張した。

原題:

U.S. Condemns China Plan to Impose Legislation on Hong Kong(抜粋)