ＥＣＢ：６月に行動する用意必要、迅速な回復は見込めず－議事要旨

欧州中央銀行(ECB)の当局者らは4月の政策委員会で、迅速な景気回復はもはやあり得ず、6月に入手できる新たな情報次第で追加措置が必要になるとの認識で一致した。ECBが22日、4月29、30両日の政策委員会の議事要旨を公表した。

それによると、政策当局者らは「迅速なV字型の回復は恐らく現段階で既に想定できない」と同意。ただ、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)が負の連鎖に進む可能性を抑えたとの考えを示した。

「6月会合時には中銀スタッフによる新たなマクロ景気予測を含め、より多くの情報が入手できる」と指摘、政策委は「金融緩和パッケージが必要な規模に達していないと判断すれば、PEPPや場合によっては他の政策手段を調整する用意が必要だ」としている。

4月会合では市中銀行向け長期資金供給措置の条件緩和や新たな流動性ツール導入を決定したが、PEPPの規模は7500億ユーロ(約88兆円)で据え置いた。エコノミストらは6月にも規模拡大を見込んでいる。次回会合は6月4日に開かれる。

Quantitative Easing Net asset purchases for G-7 central banks were above $1.3 trillion in April Source: Bloomberg Economics

議事要旨によれば、当局者らは4月の会合で、景気に関するECBの「シナリオが急速に現状にそぐわなくなっている」ことを危惧。「新型コロナウイルス流行による影響が直線的なものではないことが経済活動への悪影響を増幅する可能性について、委員会メンバーは懸念を表明した」という。

また「新型コロナのインフレに対する中期的影響を取り巻く不確実性は大きい」とし、「需要低下による下押し圧力の一部を、供給サイドへのより長期的なダメージに関連した上昇圧力が打ち消す可能性」を挙げた。

