英国、４月の財政収支が過去最大の赤字－新型コロナ対策が圧迫

英国の財政収支は４月に過去最大の赤字を記録した。新型コロナウイルスの感染拡大による経済崩壊を防ぐため、政府が投入した未曾有の支援パッケージが影響した。

一時帰休・解雇となった800万人の労働者の賃金肩代わりを含む支援策や福祉手当の申請増加、リセッション（景気後退）入りによる税収減などが財政赤字の増大を招いた。ロックダウン（都市封鎖）が長引けば、財政負担はさらに増える恐れがある。

英政府統計局（ＯＮＳ）によると、４月の財政赤字は621億ポンド（約８兆1300億円）と、現在の形の統計が1993年に開始して以来最大。前会計年度全体の赤字にも匹敵する規模となった。金融危機時でさえ月間の財政赤字が220億ポンドを超えることはなかったが、このピークを３倍程度上回った。

中央政府の支出は４月に前年同月比57％増、収入は27％減少した。イングランド銀行（英中央銀行）による措置も含めた純債務は国内総生産（ＧＤＰ）の約98％に跳ね上がり、1963年以来の高水準に達した。

原題： U.K. Posts Record Budget Deficit; Retail Sales Drop on Virus (1)（抜粋）