【新型コロナ】アジア経済の打撃鮮明－ブラジルの死者増加止まらず

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて延期されていた中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)が22日に開幕した。中国は例年、全人代で年間経済成長率目標を発表してきたが、今年は「新型コロナ感染症(COVID19)のパンデミック(世界的大流行)と世界経済・貿易環境に関する巨大な不確実性」を理由に数値目標の設定を見送ると、李克強首相が政府活動報告で明らかにした。

フィッチ・レーティングスは22日、オーストラリアの外貨建て長期格付けを「AAA」に据え置く一方、パンデミックが同国経済および財政に及ぼす影響を反映させる形で格付け見通しは「安定的」から「ネガティブ(弱含み)」に変更した。

ブラジルでは21日も1日当たりのCOVID19による死者数が1188人と、過去最多を更新した。ボルソナロ大統領は州・地方自治体への包括的財政支援策の条件とされていた公務員の給与凍結について、州知事と合意した。

トランプ米大統領は21日、新型コロナの犠牲者に追悼の意を示すため、向こう3日間、全ての連邦政府庁舎と国定記念物に半旗を掲揚するとツイートした。

COVID19の流行が続く中で、米国の成人の3分の1に相当する約9400万人が受診を遅らせたり、見合わせたりしていることが米国勢調査局の推計で示された。インペリアル・カレッジ・ロンドンの新たな研究 報告によれば、米国の人口の4.1%が新型コロナに感染したと推計されるという。

新型コロナ感染拡大の中心地である米国の感染者数は1.5%増加し、感染者は156万人に達した。増加率はこの1週間の平均である1.6%を下回った。米ジョンズ・ホプキンス大学とブルームバーグ・ニュースの 集計データで明らかになった。世界の新型コロナ感染者は500万人を突破、死者は33万1000人を上回った。

