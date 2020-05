ムーディーズ・インベスターズ・サービスは18日、クルーズ船運航会社 カーニバルの格付けをジャンク(投資不適格)級に引き下げた。新型コロナウイルス感染拡大に伴う運航停止の長期化が理由。

ムーディーズの発表資料によれば、カーニバルのシニア無担保債務格付けは「Ba1」と、ジャンク級としては最上位。これまでは「Baa3」だった。格付け見通しは「ウオッチネガティブ」から「ネガティブ(弱含み)」に変更された。

原題:Carnival Cut to Junk by Moody’s as Operations Remain Suspended、 Carnival Cut to Junk by Moody’s While Cruise Suspension Drags On(抜粋)