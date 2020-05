英の４月失業保険申請が急増、失業率も上昇－ロックダウン響く

英国の失業保険申請件数は4月に過去最大の増加となった。新型コロナウイルスの感染拡大に伴うロックダウン(都市封鎖)が英経済全体に打撃を与えた。

英政府統計局(ONS)が19日発表した4月の失業保険申請件数は85万6500件増と、3月の5400件増(改定)から増加ペースが加速。これに基づく失業率も5.8%と、前月の3.5%から急上昇し、ここ20年余りで最も高くなった。

1-3月の国際労働機関(ILO)基準の失業率は3.9%(予想4.3%)だった。

