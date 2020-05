タイ国際航空、破産法の下で再建図る－事実上の経営破綻

Photographer: Dario Pignatelli Photographer: Dario Pignatelli

タイ国際航空は破産法の下で経営再建を図る。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)で観光・旅行業界が壊滅的打撃を受け、事実上破綻した。

タイのプラユット首相は19日の記者会見で、国内の裁判所にタイ国際航空の会社更生手続きを申請することを決めたと発表。閣議で裁判所を通じた同社再建計画を承認していた。

3月の届け出によれば、タイ国際航空は2019年末時点の総資産が2570億バーツ(約8700億円)、負債は2450億バーツ。同社の株式過半数はタイ財務省が保有している。

原題: Flag Carrier Thai Air to Seek Restructuring Under Bankruptcy Law、Thai Air to Seek Rehabilitation Through Court, Thai PM Says(抜粋)