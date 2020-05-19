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Photographer: Dario Pignatelli
cojp

タイ国際航空、破産法の下で再建図る－事実上の経営破綻

Suttinee (Ying) Yuvejwattana、Anuchit Nguyen
  • 新型コロナのパンデミックで観光・旅行業界が壊滅的打撃被る
  • プラユット首相が発表－閣議で再建計画を承認した
Employees stand next to Thai Airways International Pcl aircraft parked at Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand, on Wednesday, Aug. 31, 2016. After a five-year austerity drive, Thai Airways is ready to expand again. The airline, which last ordered planes in 2011, is drawing up a 10-year plan through 2027 that will include aircraft purchases to help boost passenger growth.
Employees stand next to Thai Airways International Pcl aircraft parked at Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand, on Wednesday, Aug. 31, 2016. After a five-year austerity drive, Thai Airways is ready to expand again. The airline, which last ordered planes in 2011, is drawing up a 10-year plan through 2027 that will include aircraft purchases to help boost passenger growth.
Photographer: Dario Pignatelli
Photographer: Dario Pignatelli

タイ国際航空は破産法の下で経営再建を図る。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）で観光・旅行業界が壊滅的打撃を受け、事実上破綻した。

　　タイのプラユット首相は19日の記者会見で、国内の裁判所にタイ国際航空の会社更生手続きを申請することを決めたと発表。閣議で裁判所を通じた同社再建計画を承認していた。

Thai Airways' operating margin lags Asian peers, show inefficiencies

　　３月の届け出によれば、タイ国際航空は2019年末時点の総資産が2570億バーツ（約8700億円）、負債は2450億バーツ。同社の株式過半数はタイ財務省が保有している。

原題：Flag Carrier Thai Air to Seek Restructuring Under Bankruptcy Law、Thai Air to Seek Rehabilitation Through Court, Thai PM Says（抜粋）

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