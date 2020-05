ソフトバンクグループは、 TモバイルUSの持ち分最大200億ドル(約2兆1500億円)相当の市場での売却を検討している。匿名の複数の関係者からの情報を引用し、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

原題:SoftBank Considers Selling Up to $20b in T-Mobile Shares: FT(抜粋)