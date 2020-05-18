金スポット価格、一時約７年ぶり高値－ＦＲＢ議長の発言などが材料

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金スポット価格、一時約７年ぶり高値－ＦＲＢ議長の発言などが材料Ranjeetha Pakiam
金現物価格は18日の取引で一時、約７年ぶりの高水準に上昇した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が新型コロナウイルスの感染拡大で株式などの資産価格が大幅に下落する恐れがあるとの見方を示し、パウエルＦＲＢ議長は米経済の回復過程が2021年の終わりまで長引く可能性を指摘した。
パウエルＦＲＢ議長：米経済の回復過程、21年末まで長引く可能性
新型コロナで経済成長が落ち込み、市場が混乱し、各国政府・中央銀行が大規模な刺激策を打ち出す中、金価格は今年16％上昇。最近では、米国でマイナス金利が導入されるのではとの観測も金価格を後押ししている。
金スポット価格は一時1.2％高の１オンス＝1764.73ドルと、2012年10月以来の高値を付けた。ロンドン時間午前６時44分（日本時間午後２時44分現在）は1763.58ドル。
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原題：Gold Climbs to 7-Year High After Fed’s Stocks, Growth Warnings（抜粋）