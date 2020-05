Photographer: DENIS CHARLET/AFP Photographer: DENIS CHARLET/AFP

配車サービスの米 ウーバー・テクノロジーズは料理宅配サービスを提供するグラブハブへの買収提案を、グラブハブ株1株に対しウーバー株1.925株と当初案から引き上げることができるかもしれないとウーバーのダラ・コスロシャヒ最高経営責任者(CEO)が述べた。ダウ・ジョーンズ通信(DJ)が事情に詳しい関係者の話を基に伝えた。

DJによると、ウーバーと グラブハブのCEOは週末も協議を続けた。グラブハブのマット・マロニーCEOは先に、ウーバー株1.9株の当初案は評価が低過ぎると示唆していた。数日内の合意の可能性は低いと関係者はDJに話している。

原題:Uber May Be Able to Raise Grubhub Offer to 1.925 Uber Shares: DJ(抜粋)