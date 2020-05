英中銀、６月に資産買い入れ枠拡大の観測－エコノミストの半数が予測

イングランド銀行(英中央銀行)は、次回の金融政策委員会(MPC)の政策決定を6月18日に公表する際、資産買い入れ枠(現行6450億ポンド=約84兆円)の拡大を発表するとエコノミストの多くが予想している。

ブルームバーグが調査したアナリスト15人の約半数が、MPCは量的緩和(QE)の資産買い入れ枠を1000億ポンド増額し、7450億ポンドとすると予測。3人はさらに大幅な拡大を見込んでいる。

前回のMPCでは、委員2人が直ちに1000億ポンド増額すべきだと主張した。英中銀は政策金利を過去最低の0.1%に既に引き下げており、ベイリー総裁は中銀が政策金利をマイナス圏まで下げるとの市場の観測に抵抗している。

Most economists see the BOE raising asset purchases from 645 billion pounds in June

What Bloomberg’s Economists Say

“A significant amount of debt will move onto the Bank of England’s balance sheet this year. The central bank lifted its asset purchase target by 200 billion pounds in March and we expect it to announced a similar amount again by August.”

-Dan Hanson. Read his U.K. INSIGHT