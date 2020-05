英ＥＵ通商交渉、進展ほぼないまま最終ラウンドへ－６月に継続か判断

英国と欧州連合(EU)の今後の関係を巡る交渉は、ほとんど進展の兆しが見られないまま来月の重要な期限へと向かっている。

直近の交渉ラウンドは15日に終わるが、英国はEUが通商合意と引き換えに受け入れを迫っている諸条件のほか、漁業権やEU司法裁判所の役割など主要分野で妥協を拒否し続けている。

一方で、双方はすでに合意済みの約束を巡って衝突。欧州委員会は14日、英国がEUの移動の自由に関する規則に違反しているとし、 提訴の用意があると明らかにした。これに対し英国は、離脱協定に盛り込まれたEU域内に住む英国人の権利保護が守られていないと、EUに警告した。

交渉継続の是非を判断する6月の英EU首脳会議まで、交渉ラウンドはわずか1回しか残されていない。ジョンソン英首相はこの首脳会議までに十分な進展が見られない場合、交渉を打ち切る姿勢を打ち出している。首相がそれを実行に移す場合、英国はEUとの自由貿易協定なしに離脱に伴う移行期を今年末で終えることになり、すでに新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)で動揺する経済がいっそう厳しくなることは必至だ。

ポンドは過去1カ月の騰落率がG10通貨のうち最低で、15日でドルに対して5営業日続落。オプション市場の動向は、さらなる下落が見込まれていることを示唆している。

通商交渉の英国側責任者を務めるデービッド・フロスト氏は15日、EUとの合意は引き続き可能だと考えていると述べつつ、合意に向け「ごくわずかしか進展していない」と認めた。

不一致の主要分野には、英領海でのEU漁船のアクセス継続などが含まれる 写真家:Annie Sakkab / Bloomberg

原題:

Brexit Talks Head to Brink With Key Disagreements Unresolved (1)(抜粋)

*U.K.’S FROST SAYS ‘VERY LITTLE PROGRESS’ MADE TOWARD EU PACT、*U.K. DAVID FROST CONTINUES TO BELIEVE AGREEMENT POSSIBLE W/ EU