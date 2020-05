米百貨店チェーンのJCペニーは米連邦破産法の適用を一両日中に申請する計画だと、CNBCが事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

それによると、JPペニーに起用されたアドバイザーが破産法申請に向けて取り組んでおり、14日遅くまたは15日早朝にも行われる可能性がある。関係者は最終的な協議が週末にずれ込み、申請が遅れる可能性もあると話した。同社はテキサス州コーパスクリスティでの申請を計画しているという。

JCペニーはCNBCに対しコメントを控えた。

原題:

J.C. Penney Plans to File for Bankruptcy in the Next Day: CNBC(抜粋)