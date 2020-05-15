新型コロナ拡大に伴う世界経済損失額、最大940兆円－ＡＤＢが試算

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新型コロナ拡大に伴う世界経済損失額、最大940兆円－ＡＤＢが試算Siegfrid Alegado
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世界ＧＤＰの約10％に相当－アジア太平洋地域が３割占める見込み
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経済損失予想は４月３日リポートの２倍強に膨らむ
アジア開発銀行（ＡＤＢ）は15日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う世界の経済損失が最大８兆8000億ドル（約940兆円）に上る可能性があるとの試算を発表した。これは世界の国内総生産（ＧＤＰ）の約10％に相当する。
同日公表したリポートによると、各国が強力な政策対応を行い、感染拡大封じ込めにかかる期間を３カ月と想定した場合、損失額は世界のＧＤＰの4.5％に相当する４兆1000億ドルに抑えられると試算。アジア太平洋地域は世界全体の損失額の約30％を占める見込みだという。
ＡＤＢが４月３日に公表したリポートでは、世界の経済損失額を最大4.1兆ドルと試算していた。
|封じ込めにかかる期間
|対GDP比（％）
|損失額（ドル）
|３カ月（政策対応あり）
|-4.5
|４兆0958億
|６カ月（政策対応あり）
|-5.9
|５兆3878億
|３カ月
|-6.4
|５兆7969億
|６カ月
|-9.7
|８兆7899億
原題：Global Cost of Virus Could Reach $8.8 Trillion, ADB Says (1)（抜粋）