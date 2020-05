ブラジルの新型コロナ感染者、１日で１万3944人増加－過去最多

ブラジル保健省は14日、新型コロナウイルスの新規感染者が1万3944人になったと発表した。1日の増加としてはこれまでで最多。累計感染者は20万2918人と過去2週間で2倍以上に増えており、同国が新たなホットスポットとなっている事態をあらためて印象付けた。

保健当局者らはこうした数字について、人口約2億1000万人の同国では検査が広範に不足しているため、実際の状況を十分に反映していない可能性があると指摘している。

死者数は844人増えて1万3993人となった。米ワシントン大学保健指標評価研究所(IHME)は、ブラジルの死者が8月初めまでに約9万人に達する恐れがあるとしている。

新型コロナによる衛生危機と経済危機のバランスを取ることは世界的な課題となっているが、ブラジルには独自の問題が山積している。政府には、貧困層や企業に大型支援策を提供する余裕はない。人口の約25%が貧困状態にあり、多くの人は仕事を休む余裕がなく、社会的距離の確保が難しい狭い場所での生活を余儀なくされている。

