米ダラス連銀のカプラン総裁は14日、「われわれはマイナス金利に行くべきではない。世界の他の地域でそれが試されていることが大きな理由だ。有用かどうか私には非常に疑わしい」と述べ、米国でのマイナス金利導入に反対する立場をあらためて示した。

カプラン総裁は米経済と新型コロナウイルス感染症に関するテレビ会議での質疑応答で、「われわれには巨大な金融市場の業界、巨大な金融仲介の業界が存在する。マイナス金利はそれら両方に甚大な打撃を及ぼしかねない。マイナス金利でなく、われわれが活用すべき他の手段があると思う」と語った。

同総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持つ。

