トランプ米大統領はFOXビジネスに対し、中国は知的財産を盗んで新型コロナウイルス感染症(COVID19)ワクチンを最初に開発しようとするだろうが、米国はそれを阻止できると語った。

「彼らはそれをやろうとするだろうが、われわれは彼らを止めることができる。つまり、一つの方法として、彼らとビジネスをやめることもできるということだ」と大統領は述べた。

原題:Trump: We Can Stop China IP Theft, Could Stop Business With Them(抜粋)