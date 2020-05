６月ＦＯＭＣ、経済見通し示せない可能性をブラード総裁指摘－ＭＮＩ

米セントルイス連銀のブラード総裁は、米連邦公開市場委員会(FOMC)が6月の定例会合で四半期経済見通しを示さない可能性があると、MNIとのインタビューで述べた。経済の先行きに十分な透明性が得られないかもしれないことが理由だという。

ブラード総裁は今年の経済生産が前年より6%程度落ち込むとの市場予想を指摘し、その状況に基づくとこれまでの財政投入による景気支援は「適切な規模」だったと評価。その上で、「封鎖政策が長期化し過ぎた場合、金融危機に発展しかねない」と警告。あるいはもっと悪い「恐慌シナリオ」の可能性もあるとして、その場合は大量の企業破綻が起き、経済活動の低迷が長期化することになると述べた。

ブラード総裁は住宅ローン市場を米金融当局は注視していると指摘。市場で臆測が絶えないマイナス金利については、当局では検討されていないと述べた。2%の物価上昇率目標については、これを持続的に達成するためにもっと思い切った方法を米金融当局で検討するよう主張していくという。

