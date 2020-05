トランプ大統領は、米国の失業率が9月までに10%を下回ることはないだろうとの見方を示した。

同大統領はFOXビジネスとのインタビューで、新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた米経済は7-9月(第3四半期)には「過渡期」に入り、来年には「再び強くなるだろう」と述べた。

また、米国には強いドルがあり、今は強いドルを持つのに素晴らしい時期だとも語った。

原題: Trump Sees Unemployment Rate Worse Than 10% Until September、Trump Says It’s Great Time to Have Strong Dollar(抜粋)