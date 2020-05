格付け会社フィッチ・レーティングスは、中国の信用格付け市場への参入を認められた。フィッチは同国で事業部設立が可能となる。中国人民銀行(中央銀行)が14日、 声明で発表した。

フィッチは中国インターバンク債券市場で債券格付け事業を行うことが許可された。

