中国商務省が14日発表した4月の対中直接投資(金融除く)はドルベースで前年同月比8.6%増の101億ドル(約1兆800億円)となった。

1-4月の対中直接投資は前年同期比8.4%減の413億ドル。同省の高峰報道官が記者会見で説明した。

人民元ベースでは、4月が前年同月比11.8%増の704億元。1-4月が前年同期比6.1%減の2866億元。

原題:China April FDI Rises 8.6% Y/y in U.S. Dollar Terms (1)、China April FDI Rises 11.8% Y/y in Yuan Terms(抜粋)