ＥＣＢ理事：ＱＥ違憲との憲法裁判断、ドイツに向けたもの

欧州中央銀行(ECB)は欧州連合(EU)司法裁判所の管轄下にあり、量的緩和(QE)策として導入した「公的セクター購入プログラム(PSPP)」を一部違憲としたドイツ連邦憲法裁判所の判断は、ドイツ政府に向けられたものだとパネッタ理事が認識を示した。

EU司法裁は既に2018年の時点で、ECBによる資産購入開始は責務の範囲を出ていないと判断している。

パネッタ理事は14日付のオーストリア紙スタンダードとのインタビューで、「連邦憲法裁の判断は、ドイツ政府とドイツ議会に向けられたものだ。 ドイツ連邦銀行が両者と緊密に連絡を取っている」と語った。ドイツ連銀の報道官はコメントを控えた。

ユーロ圏の経済問題への対応策として量的緩和がなぜ適切なのか、ドイツ憲法裁はECBに説明を要求している。パネッタ氏の発言は、ECBとしてはドイツ憲法裁の要求に直接応じるのではなく、ドイツ政府や議会などに率先して対処してもらいたいと考えていることをこれまで以上に強く示唆した。

原題:ECB’s Panetta Says ECB Is Under European Courts’ Jurisdiction(抜粋)

ECB Says Bundesbank Is in Contact With Berlin Amid Court Crisis(抜粋)